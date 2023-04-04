محافظ مطروح: تشغيل 1396 شابا بمحطة الضبعة النووية 

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مكتب تشغيل القوى العاملة بمدينة الضبعة قام بتوفير وتشغيل وتعيين عدد 1396 من العمالة الفنية المدربة بشركتين عاملتين بالمشروع القومي للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية.

يأتي ذلك استمرارا لجهود محافظة مطروح في توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وفي إطار ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من فرص عمل لأبناء مصر، مؤكدًا أن مصر لن تنهض إلا بسواعد أبنائها.

تعيين 1396 من العمالة الفنية

وصرح عاطف درويش وكيل وزارة القوي العاملة بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، أن مكتب تشغيل الضبعة التابع للقوى العاملة بمطروح نجح في توفير فرص عمل وتشغيل وتعيين عدد 1396 من العمالة الفنية المدربة من أبناء مطروح ومحافظات الجمهورية للعمل بمشروع الطاقة النووية السلمية بمحطة الضبعة، وذلك بشركتي «نيمكت وترست روس»، وذلك بعد نشر الإعلان عن التقدم لتلك الوظائف.

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة بمطروح في بيانه، أنه طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003 يجرى إلزام صاحب العمل بموافاة الجهة الإدارية في دائرة محل العمل بشهادة قيد العامل.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود مديرية القوى العاملة بمطروح، مع التأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون بين مديرية القوى العاملة والشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص عمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والقضاء على البطالة.