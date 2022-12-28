تعيينات شركة المياه.. آخر موعد لإجراء الاختبارات للمتقدمين للوظائف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن غدا الخميس آخر موعد للمقابلة الشخصية لوظائف «فني معمل - عامل خدمة - قارئ ومحصل - كاتب ومدخل بيانات - أمين مخزن - مراقب آمن» للمجتازين للاختبارات التحريرية بالإعلان رقم 1 لسنة 2021.

إجراء الاختبارات العملية

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر المنشور، إنها تجري الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية لوظائف «فني معمل - عامل خدمة - قارئ ومحصل - كاتب ومدخل بيانات - أمين مخزن - مراقب أمن» بدءا من التاسعة صباح اليوم بمركز تدريب الكنوز الخاص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، مؤكدة على جميع المتقدمين الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا للفرع والوظيفة المتقدم لها لعدم وجود تخلفات للاختبارات العملية والمقابلة الشخصية.

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين

وأعلنت اللجنة المشكلة من مسئولي الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء شركات أخرى وديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي لضمان الحيادية والنزاهة في إجراء الاختبارات والمقابلات لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين للمقابلات الشخصية والاختبارات العملية لوظائف المهندسين والكيميائيين المعلن عنها في الإعلان رقم 1 لسنة 2021 بمركزي نجع حمادي ونقادة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية لاستكمال باقي الوظائف طبقا لما جرى الإعلان عنه في الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا مسبقا.