تعيينات شركة مياه الشرب بسوهاج.. موعد اختبارات المتظلمين لوظائف 2022

أعلنت إدارة الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إعادة امتحان «اختبار» الحاسب الآلي لـ63 متظلما، لثبوت أحقيتهم في التظلم، والمسجل لهم أنهم «غائبين»، بناء على الخطاب الوارد من جامعة سوهاج، بشأن التظلمات الخاصة بمسابقتي الشركة رقم 1 لسنة 2022، و2 لسنة 2020، الخاصة باختبار الحاسب الآلي الذي أجري بالجامعة يومي 24 و25 ديسمبر 2022.

مواعيد إجراء اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي

وكشفت إدارة الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن الجامعة حددت موعدا لاختبار الحاسب الآلي للمتظلمين يوم السبت المقبل بجامعة سوهاج في مدينة ناصر، بمعامل كلية الطب البشري، على أن يكون «معمل A لوظيفة محاسب وأخصائي موارد بشرية»، و«معمل B لوظيفة مراقب أمن»، و«معمل C لوظيفة كاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة»، بدءا من الساعة 10 إلى 10.30 صباحا، بالكشوف المعلنة والمعتمدة من جامعة سوهاج.

الاتصال تليفونيا وإرسال خطابات عن طريق البريد السريع للمتظلمين

وأكدت إدارة الموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، اتصالها تليفونيا وإرسال خطابات عن طريق البريد السريع للمتظلمين الوارد أسمائهم بالكشوف المعلنة، لافتة إلى أنها أعلنت نتيجة اختبارات الحاسب الآلي للمتقدمين لوظائف محاسب وأخصائي موارد بشرية وكاتب ومدخل بيانات وأمين خزينة ومراقب أمن، التي أجريت يومي 24 و 25 ديسمبر الماضي، من خلال الدخول على موقع الشركة الالكترونى https://www.scww.com.eg، والبحث بالرقم القومي، بعد إعداد الاختبارات وتصحيحها بواسطة اساتذة متخصصين في هذا المجال بجامعة سوهاج، لضمان شفافية الاختبارات ونزاهتها.