بالأسماء.. «القوى العاملة» تنشر قائمة تعيينات لـ95 من ذوي الهمم في القاهرة

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة، 95 من ذوى الهمم في 7 شركات ومنشآت قطاع خاص واستثماري، وذلك ممن تقدموا بطلباتهم للعمل في الشركات خلال ملتقى التوظيف الذي انعقد مؤخراً بمحافظة القاهرة بفندق كونكورد السلام في مصر الجديدة، مطلع الشهر الجاري، لتوفير 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم.

توفير 1503 فرص عمل لمختلف المؤهلات الدراسية من ذوي الهمم

وشارك في ملتقى التوظيف 74 شركة قطاع خاص، في مجالات: «السياحية - خدمات بيئية - أمن وخدمات - دعاية وإعلان - خدمات مالية و تجارية»، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بالاهتمام بتلك الفئة، وإعطائها الأولوية في فرص العمل والتدريب بالمديريات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير فرص تدريب مهني وتشغيل، لدمج تلك الفئة في سوق العمل.

استمرار متابعة الشركات في تعيين ذوي الهمم المسجلين خلال الملتقي

وأوضحت الوزارة، أنها تلقت تقريرا من مديرية القوى العاملة بالقاهرة، أشار فيه أحمد عزاز، مدير المديرية، إلى أنها تابعت تعيين 95 من ذوي الهمم كدفعة أولى المشاركين بملتقي التوظيف الذي نظمته يوم 2 مارس الجاري، والذي افتتحه الوزير حسن شحاتة.

واستقبلت المديرية عددا من ذوي الهمم، لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات التي شاركت في الملتقى كدفعة أولى، وهي: «ماركت سعودي، شركة الأمير، شركة العتال، شركة تويوتا، جامعة بدر، شركة ويب هيليب، وشركة سياك».

وأكد مدير المديرية، استمرار متابعة الشركات في تعيين ذوي الهمم المسجلين خلال الملتقي.

وأضاف «عزاز» أنه جرى التأكد من عقود العمل كافة وبنودها، والاطمئنان أنها تتوافق مع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المرتبطة بذوي الهمم، وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بشؤون ذوي الإعاقة، كما جرى التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور، لمن يجرى تعيينهم في القطاع الخاص، كما أقره المجلس القومي للأجور مؤخرا، ومرفق كشف بأسماء ذوي الهمم الذين حصلوا على فرص العمل اليوم.