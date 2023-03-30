مسلسل حضرة العمدة.. «صفية تخطط لمواجهة الهجرة غير الشرعية»

تواجه روبي في الحلقات القادمة من مسلسل حضرة العمدة، تحديات جديدة ومشوقة خاصة بعد وصول الأحداث إلى درجة من الإثارة، حيث اكتشفت روبي سبب هجرة شباب القرية.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

تتابع أحداث مسلسل حضرة العمدة في إطار درامي كوميدي، حتى تصل إلى مشهد محاولة روبي العثور على جسد إحدى ضحايا غرق المركبة الخاصة بالهجرة غير الشرعية، وإخبار الضابط لها بحقيقه سفر شباب القرية ومحاولتهم شراء بيوت بالجزيرة الخاصة بهم.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يُعرض مسلسل حضرة العمدة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، عبر الحياة، ويُعاد الساعة الثانية والنصف صباحًا، والساعة العاشرة والنصف صباحًا، والساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

مواعيد إعادة المسلسل، جاءت الإعادة على قناة الحياة، 3 مرات على مدار اليوم، الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

قصة مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، حول صفية عارف التي تجسّد دورها روبي، حيث تفوز بمنصب العمدة، في إحدى القرى «تل شبورة»، وتواجه انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة منصبًا مهما، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل التحديات بالقرية.