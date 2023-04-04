مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13.. هل توافق شيرين على زواج ابنتها من طه القماش؟

يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13، والذي من بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، إذ تزداد أحداثه إثارة وتشويق، خاصة بعد طلب «طه القماش» الزواج من «راوية»، فهل ستسير الأمور كما يرغبان أم تقف في طريقهم والدة راوية التي تكره «القماش» للغاية؟

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

وتعرض إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي الساعة 2 صباحًا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرًا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساءً، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 13

ويشارك في مسلسل سوق الكانتو عددًا كبيرًا من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

يعرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.