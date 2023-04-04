يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الثلاثاء، بطولة الفنان أمير كرارة والفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض في شهر رمضان 2023، بعد تسارع شديد في أحداث العمل الدرامي الأبرز.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 13 من مسلسل سوق الكانتو، بعدما قام شحاتة القماش «محمود البزاوي» بالوقيعة بين طه القماش «أمير كرارة»، وحسانين القماش «عبدالعزيز مخيون»، بعدما كان طه القماش قرر العودة لسوق الكانتو، وحاول رؤية جده حسانين القماش، للتحدث معه بشأن كل المشكلات التي تحدث في السوق.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عزالدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.