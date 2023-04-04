مسلسل سوق الكانتو.. هل توافق «فاطمة» على الزواج بعد تهديد «رشاد»؟

شهد مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة ومي عز الدين، المزيد من الإثارة والتشويق، حيث كشفت الأحداث عن نوايا بعض الشخصيات، خاصة «رشاد» الذي يجسده دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، بعد انفعاله عقب سماع خبر زواج «فاطمة» بالمعلم سعد، وأراد الوصول لها بأي طريقة، ليجد «عيشة» ثراء جبيل، شقيقتها داخل السوق، فناداها وحملها رسالة إلى «فاطمة»، حيث هددها بفضحها حال وافقت على الزواج بغيره.

وتعرض إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي الساعة 2 صباحا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في مسلسل سوق الكانتو عددا كبيرا من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو

يعرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.