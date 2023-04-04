يتطلع الجمهور المصري والعربي، لمعرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC، وذلك من أجل مشاهدة الحلقة لمن لم يتمكن من مشاهدة العرض الأول لها، الذي جرى في تمام الساعة 9 مساء أمس، خاصة بعد الأحداث الشيقة التي شهدتها الحلقة.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC

وتعرض إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي الساعة 2 صباحا، وهي الإعادة الأولى، والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

مسلسل سوق الكانتو

ويشارك في مسلسل سوق الكانتو عدد كبير من الفنانين، بجوار الفنان أمير كرارة منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبد العزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي، ويٌعرض أيضا عبر منصة WATCH IT.

مواعيد مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي

يعرض مسلسل سوق الكانتو على قناة دي إم سي في رمضان 2023، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.