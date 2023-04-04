موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي.. حياة جديدة لـ رؤوف

توالي الأحداث وقرب نهايتها يجعل المشاهدين ينتظرون موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة سي بي سي، بشكل يومي خاصة لمتابعي المسلسل الذين لم يتسنى لهم حضور العرض الأول من الحلقة.

مسلسل مذكرات زوج

وشهدت أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12 العديد من الأحداث والتغيرات، إذ بدأ رؤوف الذي يجسد شخصيته الفنان طارق لطفي، الشعور بالحرية الشديدة بعد طلاقه من شرين التي تجسد شخصيتها الفنانة السورية عائشة بن أحمد، وأصبحت حياته مع أصدقائه والمقربين منه، مؤكّدًا أنَّه بدأ حياته من جديد.

كما تسعى شيرين لاستعادة حياتها، وبدأت في ممارسة الرياضة والخروج مع كريم زميلها في العمل اللذان يتبادلان الإعجاب فيما بينهما.

موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج

ويمكن لمشاهدي مسلسل مذكرات زوج، متابعة الحلقة 13 من أحداث المسلسل في 3 مواعيد على مدار اليوم عبر شاشة CBC.

العرض الأول في تمام الساعة 8:45 مساءً.

وتعاد الحلقة في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

تُعاد للمرة الثالثة في تمام الساعة 2:45 ظهرًا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي عن طريق التردد الآتي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، هو مسلسل درامي اجتماعي، يتحدث عن الأسرة والزواج والحياة بعد الإنجاب وخلافات الزوجية والروتين والملل.

المسلسل من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت، تدور أحداثه في إطار اجتماعي، مكون من 15 حلقة فقط في النصف الأول من رمضان.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=616129153306648&external_log_id=6a042be5-356a-4db4-8486-debe152d5f52&q=%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%88%D8%AC

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، عددا من النجوم أبرزهم طارق لطفي، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وسما إبراهيم، وإدوارد، وعمر الشناوي وسارة الشامي، وعلي الطيب، وجيهان الشماشرجي، وحازم إيهاب، وفدوى عابد، وهناء الشوربجي، والطفل آدم وهدان، والطفلة حبيبة، والطفلة ريتال ظاظا.