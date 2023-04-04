تتناول أحداث مسلسل مذكرات زوج، المشاكل الاجتماعية الموجودة داخل الأسر المصرية بشكل دائم، وعلى رأسها الروتين اليومي بالنسبة لمشاكل العمل والأسرة، ويسعى لإلقاء الضوء على تلك المشاكل والعمل على إيجاد الحلول الخاصة بكل مشكلة، لذلك يتطلع الجمهور إلى معرفة موعد عرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي على قناة cbc اليوم الثلاثاء.

موعد عرض مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc اليوم الثلاثاء

تعرض شبكة قنوات سي بي سي اليوم، الحلقة الثالثة عشر من أحداث المسلسل الاجتماعي مذكرات زوج، في توقيتات مختلفة وهي كالتالي:

- العرض الأول للحلقة الـ13 اليوم الثلاثاء، من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء.

- العرض الثاني للحلقة الـ13 اليوم الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

مسلسل مذكرات زوج

مذكرات زوج، مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أحمد بهجت، وكتب السيناريو محمد سليمان عبدالمالك، وتدور أحداثه في 15 حلقة فقط، وبطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي إخراج تامر نادي.