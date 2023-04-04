ضبط 2233 مخالفة مرورية وتنفيذ 165 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 2233 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال الأمن العام

كما جرى ضبط 11 قضية في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، وتنفيذ 165 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 8 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، واتخذت الإجراءات القانونية.

وجار مواصلة الحملات الأمنية على منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها، ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.