مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13 على شاشة سي بي سي.. هل يستمر شعور رؤوف بالحرية؟

شعور بالسعادة انتاب رؤوف في أحداث مسلسل مذكرات زوج الحلقة 12، بعدما طلق شيرين، وعاش حياته حرًا مع أصدقائه وأقاربه، إذ قرر أن يعوض ما فاته من حياته وسط المسؤوليات والأولاد والعمل.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 13

نفس الشيء تفعله شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، حيث تعمل على التطوير من نفسها واستعادة حياتها وتحسيت حالتها المزاجية، وبدأت في ممارسة الرياضة والخروج مع كريم زميلها في العمل الذي يهتم بها كثيرا.

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موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج

ويمكن لمشاهدي مسلسل مذكرات زوج، متابعة الحلقة 13 من أحداث المسلسل على شاشة سي بي سي.

ويعرض مسلسل مذكرات زوج في 3 مواعيد على مدار اليوم عبر شاشة CBC:

العرض الأول في تمام الساعة 8:45 مساءً.

وتعاد الحلقة في الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

ويعاد المسلسل للمرة الثالثة في تمام الساعة 2:45 ظهرًا .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

ويمكن للجمهور مشاهدة مسلسل مذكرات زوج عبر قناة سي بي سي على التردد التالي:

التردد: 11785

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي V

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

قصة مسلسل مذكرات زوج

مسلسل مذكرات زوج، هو مسلسل قصير يتكون من خمسة عشر حلقة، وهو مسلسل درامي اجتماعي، يتحدث عن الأسرة والزواج والخلافات التي تصيب الشخص بالاكتئاب.

مسلسل مذكرات زوج للفنان طارق لطفي، من إخراج تامر نادر، سيناريو محمد سليمان عبد المالك، وذلك عن قصة الكاتب الراحل أحمد بهجت.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=616129153306648&external_log_id=6a042be5-356a-4db4-8486-debe152d5f52&q=%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%20%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%B2%D9%88%D8%AC

يشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج، بجانب الفنان طارق لطفي عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وسما إبراهيم، وإدوارد، وعمر الشناوي وسارة الشامي، وعلي الطيب، وجيهان الشماشرجي، وحازم إيهاب، وفدوى عابد، وهناء الشوربجي، والطفل آدم وهدان، والطفلة حبيبة، والطفلة ريتال ظاظا.