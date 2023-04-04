أين توجد «المزاريطة» بلد الكبير أوي؟.. مفاجأة: ليست في الصعيد

«المزاريطة» قرية اشتهرت في مسلسل «الكبيرأوي» بأجزائه الـ7، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بطولة الفنان أحمد مكي وكوكبة من الفنانين.

وبسبب اللهجة التي تحدث بها أبطال المسلسل، والتصميمات التي تزين البيوت، والملابس التي يرتديها الفنانين، اعتقد الجمهور أن قرية المزاريطة تابعة لمحافظات الصعيد، الأمر الذي جرى من خلاله البحث عن مكان قرية المزاريطة.

وكشف مركز المعلومات في محافظات سوهاج وقنا والأقصر، أن قرية المزاريطة لا تنتمي لأي من محافظات جنوب الصعيد.

بينما تشير المصادر إلى أنها تقع في الصعيد، استنادا لما ذكره الفنان محمد سلام صاحب الشخصية الشهيرة «هدرس» في أحد مشاهده بالجزء الخامس، بأنه سيذهب إلى المزاريطة عبر محافظة قنا، وسيهرب من السجن ليركب منها ثم بعد ذلك يتجه نحو المزاريطة.

العثور على المزاريطة

ووفقا لمحافظة القاهرة، توجد منطقة تسمى «المزاريطة» تابعة لحي البساتين، تحدها المقابر من جهة والمنطقة الجبلية من جهة أخرى، ولا توجد بها مظاهر المجتمع الصعيدي.

صديق حسن القناوى وجد المزاريطة

ومن جهة أخرى، كشف حسن القناوي مصحح اللهجة الصعيدية، بمسلسل «الكبير أوي» عن مفاجأة وذلك خلال حديث تلفزيوني سابق، إذ أكد أن طاقم العمل كانوا يعتقدوا أنها قرية خيالية، ابتكرها الفنان أحمد مكي، حتى فوجئ عند زيارة صديق له بموقع التصوير بمحافظة الجيزة، بوجود فيلا المزاريطة بأبو رواش، إذ أخبره أن يستقل سيارة «للمزاريطة» موقع التصوير، لكن السائق اصطحب صديقة لقرية أخرى بالجيزة تسمى المزاريطة.

2 مزاريطة بمصر

ووفقا لمركز المعلومات بمحافظة الجيزة توجد قرية تابعة لها تسمى «المزاريطة» في مدينة كرداسة.

وبهذا توجد منطقتين يطلق على كلا منها «المزاريطة»، ولا تنتمي أي منهما لمحافظات جنوب الصعيد، رغم الطابع الصعيدي في مسلسل الكبير أوي.