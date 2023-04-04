أماكن وعناوين بيع كعك العيد 2023 بأسعار مخفضة.. أرخص 50 جنيها عن المحلات

أعلنت وزارة التموين من خلال شركة مطاحن شمال القاهرة الكبرى التابعة لها، أماكن وعناوين بيع الكعك والبسكويت لعيد الفطر 2023 بأسعار مخفضة عن محلات الحلويات بأكثر من 50 جنيها في سعر الكيلو.

ووفقا لتصريحات رئيس شركة مطاحن شمال القاهرة الكبري، فإنّ جرى طرح منتجات عيد الفطر 2023 من كعك وبسكويت وبيتي فور وغريبة مصنوعة بالسمن البلدي الخالص، مع عرض المنتجات بسعر تكلفتها فقط تيسيرا على المواطنين.

أماكن وعناوين بيع كعك العيد 2023 بأسعار مخفضة

وبلغت عدد المنافذ التابعة لوزارة التموين المطروح فيها كحك العيد 2023 بأسعار مخفضة، نحو 20 منفذا، وعنواينها في القائمة التالية:

أسعار كعك العيد في منافذ التموين

فيما جاءت أسعار كعك العيد المطروحة حاليا في منافذ التموين كالتالي:

- كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كيلو كعك ملبن أو عجوه 120 جنيها.

- كيلو كعك عين جمل 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور 160 جنيها.

- كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

- كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كيلو قراقيش 100 جنيه.

- علبة مشكله 1 كيلو كعك سادة وبسكويت 120 جنيها.

- علبة مشكله 2 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

- علبة مشكله 2.5 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

- علبة مشكله 3 كيلو كعك بسكويت بيتيفور غريبة 350 جنيها.