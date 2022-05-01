نصائح مهمة من «حماية المستهلك» في العيد: لا تأكلوا الكحك بإفراط

وجه جهاز حماية المستهلك، عبر الموقع الرسمي له، عدة إرشادات ونصائح عامة للمواطنين، خاصة بتناول الكحك والحلويات بشكل عام، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك 2022، محذرًا من الإفراط في تناول الكحك، إذ يحتفل المسلمون غدًا الاثنين الموافق 2 مايو 2022 بأول أيام عيد الفطر المبارك.

نصائح وإرشادات جهاز حماية المستهلك للمواطنين قبل تناول كحك العيد

وحذر جهاز حماية المستهلك للمواطنين، من الإفراط في تناول الكحك بسبب سعراته الحرارية، فضلًا عن الآثار الجانبية التي تنتج عن كثرة تناول الكحك خاصة لمن يتناول الكحك في الفطار، وتلخصت النصائح التي بثها الجهاز عبر موقعه الرسمي كالتالي:

- عدم الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد وإتباع سنة الرسول في تناول تمرات قبل التوجه لصلاة العيد.

- يؤدي الإفراط في تناول الحلويات في صباح يوم العيد إلى إرباك الجهاز الهضمي وحدوث تلبكات معوية، كما يؤدي إلى حدوث إسهال شديد.

- الإعتدال في تناول الحلوى والشوكولاته وكحك العيد، لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والسعرات الحرارية، التي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى اضطرابات هضمية وزيادة في الوزن.

احذر التدخين والشاي

- احذر التدخين أو شرب الشاي أو القهوة على معدة خاوية، لأن ذلك يؤدي إلى اضطراب والتهاب المرئ والمعدة، كما يؤدي إلى أثار جانبية أخرى منها فقدان الشهية وازدياد حموضة المعدة وزيادة معدل ضربات القلب.

ويخصص جهاز حماية المستهلك الخط الساخن 19588 أمام المواطنين للإبلاغ عن أية شكاوى من التجار، حيث يعمل الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.