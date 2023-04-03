أسعار كحك العيد 2023 تبدأ من 120 جنيها للكيلو السادة.. اعرف أماكن التخفيضات

أسعار كحك العيد 2023، أعلنتها شركات المطاحن والمخابز التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، مع بدء طرح الكحك والبسكويت في منافذ وزارة التموين والمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة للمواطنين.

أسعار كحك العيد 2023

أسعار كحك العيد 2023، أعلنتها وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الضخ في فروع المجمعات الاستهلاكية، ومن خلال شركات المطاحن والمخابز التابعة لها، والتي تشهد تخفيضا في الأسعار عن المعلن في محلات الحلويات والمخابز، وجاءت الأسعار كما يلي.

- كيلو كعك سادة 120 جنيها.

- كيلو كعك ملبن أو عجوة 120 جنيها.

- كيلو كعك عين جمل 150 جنيها.

- كيلو بيتي فور 160 جنيها.

- كيلو غريبة سادة 130 جنيها.

- كيلو غريبة باللوز 150 جنيها.

- كيلو بسكويت لوكس 120 جنيها.

- كيلو بسكويت عادي 100 جنيه.

- كيلو قراقيش 100 جنيه.

أسعار علب الكحك والبسكويت

ويتوافر في فروع المجمعات الاستهلاكية أيضا علب كحك العيد المشكلة بالأسعار التالية:

- علبة مشكلة 1 كيلو كعك سادة وبسكويت 120 جنيها.

- علبة مشكلة 2 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور 250 جنيها.

- علبة مشكلة 2.5 كيلو كعك وبسكويت بيتي فور غريبة 300 جنيه.

- علبة مشكلة 3 كيلو كعك بسكويت بيتيفور غريبة 350 جنيها.