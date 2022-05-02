حماية المستهلك يحذر المواطنين: لا تشتروا الكحك من الباعة الجائلين

وجه جهاز حماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين، تزامنا مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2022، والذي حل علينا يوم الاثنين 2 مايو، خاصة بتناول كحك العيد وشرائه، مشددا على أهمية أن يتم شرائه من محال الحلويات الموثوق منها، وليس من الباعة الجائلين تجنبا لحدوث أضرارا صحية قد تنتج عن تناوله.

نصائح جهاز حماية المستهلك لشراء كحك العيد

وجاءت نصائح جهاز حماية المستهلك التي قدمها للمواطنين بخصوص كحك العيد، عبر موقعه الرسمي، كالتالي:

1 - لا تشتري الكحك من الباعة الجائلين.

2 - يجب أن يكون من مكان موثوق فيه ومعتمد لبيع الحلويات وتصنيع الكحك.

3 - يجب أن يكون على غلاف الكحك اسم المحل وتاريخ الانتاج ومدة الصلاحية.

4 - يجب أن يكوت خالي من الروائح غير المقبولة وروائح التزنخ.

حماية المستهلك: لا تشتروا الدقيق المخلوط بالردة

فيما وجه جهاز حماية المستهلك عبر نشرته الاسترشادية أيضا، عدة نصائح خاصة بشراء سلعة الدقيق وجودته، مشددا على أنه يجب أن يتم شراء الدقيق من مكان موثوق فيه، وأن يكون الدقيق غير متكتل وناعم وأبيض اللون، فضلا عن ضرورة أن يكون الدقيق خاليا من الردة الناعمة والخشنة، وأن يكون خاليا من الحشرات وأطوارها مثل السوس والديدان.

وشدد جهاز حماية المستهلك، عبر موقعه الالكتروني، على أهمية تطبيق قواعد سلامة الغذاء والحرص على اختيار مصادر الغذاء الآمنة والموثوق فيها وعدم شراء الوجبات الجاهزة من مصادر غير معروفة، بجانب أهمية عدم تحضير الوجبات قبل موعد تناولها بساعات طويلة مما يجعلها عرضة للتلف.

فيما شدد جهاز حماية المستهلك على أهمية عدم تناول الكحك على الريق قبل الفطار مباشرة، مؤكدا أن ذلك قد يؤدي إلى حدوث نزلات معوية وأضرار للمعدة والجهاز الهضمي.