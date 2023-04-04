«الأرصاد» تحذر المواطنين من الأتربة.. وتكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة في كافة أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، مشيرا إلى أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة وصلت اليوم إلى 31 درجة مئوية، وتصل 34 شمال الصعيد، 35 محافظات جنوب الصعيد، محذرا المواطنين من الأتربة.

الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثة لـ«تليفزيون الوطن»، إن الموجة الحارة مستمرة حتى الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن هناك تذبذب واضح في ارتفاعات وانخفاضات درجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة بدءا من غدا وبعد غد، حيث ستكون درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى الأربعاء والخميس 26 درجة مئوية، مؤكدا أنه من يوم الجمعة ستعود درجة الحرارة إلى الارتفاع مرة أخرى وتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية.

الأرصاد الجوية تنصح المواطنين بتناول السوائل خلال فترة السحور

ونصح القياتي، المواطنين من عدم التعرض لأشعة الشمس خلال ساعات النهار بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والعمل على تناول قدر كبير من المرطبات والسوائل خلال فترة السحور، إضافة إلى عدم تخفيف الملابس ليلا.