«الأرصاد» تحذّر من طقس غير مستقر.. وتكشف درجات الحرارة الأيام المقبلة

حذّر تقرير صادر عن الهيئة العامة للارصاد الجوية، من حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة خلال الايام المقبلة، حيث نشهد ارتفاع خلال ساعات النهار وانخفاض بنحو 15-18 درجة خلال ساعات المساء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة عدم الاستقرار في درجات الحرارة ترجع للتغيرات المناخية المرتبطة بفصل الربيع، لأنّه فصل انتقالي بين الشتاء والصيف.

درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة المقبلة وفق بيان الأرصاد، فجاءت كما يلي.

درجات الحرارة الأربعاء 5 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 7 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 28 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 8 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 32 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 14.