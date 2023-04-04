«الأرصاد» تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ البلاد ستشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة التي بدأت الأمس على مناطق الجمهورية كافة، محذرًا من أن الأجواء ستكون مشابهة بشكل كبير لدرجات الحرارة التي شهدناها بالأمس.

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، أنّ العظمى على القاهرة ستكون ما بين الـ30 إلى 31 درجة مئوية، و33 درجة مئوية في شمال الصعيد، و34 درجة مئوية في جنوب الصعيد.

أجواء حارة خلال ساعات النهار

وتابع أنَّ السواحل الشمالية الغربية ستكون درجات الحرارة فيها في حدود الـ25 درجة مئوية، وبالتالي فإنَّ الأجواء خلال ساعات النهار ستكون حارة على أغلب مناطق الجمهورية لكنها خلال ساعات الليل ومع أغلب أشعة الشمس تبدأ تنخفض بمعدل سريع.

أجواء باردة خلال فترات الليل

وأوضح أنَّ الأجواء خلال ساعات الليل ستكون باردة على أغلب المناطق والصغرى ستكون ما بين 16 إلى 17 درجة مئوية، كما أن البلاد مستمرة في ساعات النهار في نشاط للرياح يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والدلتا.