تفاصيل حبس متهمين بحيازة 480 «طربة حشيش» في سوهاج

أمرت جهات التحقيق بحبس شخصين بتهمة حيازة 480 طربة من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 48 كيلوجراما، في محافظة سوهاج، كما أمرت المباحث بسرعة الانتهاء من تحرياتها بشأن الواقعة، والتحفظ على المخدرات المضبوطة وإرسالها إلى المعمل الكيميائي لتحليها.

القبض على المتهم

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت اليوم الثلاثاء القبض على المتهمين بحيازة عدد 480 طربة من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 48 كيلوجراما، بالإضافة إلى مبالغ مالية وعدد من الهواتف المحمولة، واتضح من التحريات أن أحد المتهمين له معلومات جنائية سابقة.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة التي ضبطتها الأجهزة الأمنية في سوهاج بمبلغ حوالي 2 مليون و500 ألف جنيه.

العقوبة القانونية المنتظرة

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهمين بحيازة المواد المخدرة في سوهاج، يقول أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنَّ المادة رقم 33 من قانون العقوبات، تنص على: «يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بالسجن ابتداءً من المشدد 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية تصل إلى 100 ألف جنيه».