سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ: «جيزة 94» يسجل 6400 جنيه

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، سجلت أسعارها ارتفاعا بواقع 50 جنيها في سعر قنطار جيزة 94، واستقرار في بعض أصناف القطن الأخرى، التي أجريت بعدد من المزادات العلنية على نطاق محافظة كفر الشيخ ليوم السبت.

سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ

وأشار «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، شهد أسعار قنطار القطن لعدد 4 أصناف قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول أسعار متفاوتة، حيث سجل سعر كل قنطار قطن كالتالي:

سعر قنطار القطن جيزة 96 بواقع 7450 ألف جنيه.

قنطا جيزة 97 يبدأ من 5500 حتي 6100 جنيه.

جيزة 94 بـ6050 حتى 6400 جنيه.

جيزة 92 يبدأ من 5700 حتى 5750 جنيها.

جيزة 86 يبدأ من 5400 حتى 5950 جنيها.

سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ السبت

وأوضح الدكتور محمد أبواليزيد، أن سعر قنطار القطن اليوم في كفر الشيخ، شهد حراك في عمليات البيع والشراء خاصة في مزادات مركز مطوبس، والرياض، بمحافظة كفر الشيخ، لأفتاً أن المنزرع من مساحة القطن في محافظة كفر الشيخ قد بلغ 107 ألف فدان قطن طويل التيلة وفائق الطول، بما يعادل ثلث المساحة المنزرعة علي مستوي الجمهورية والتي بلغت 317 ألف فدان قطن.