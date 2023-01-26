«الزراعة»: سعر قنطار القطن سيشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع المقبلة

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، رئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أن سعر قنطار القطن المري طويل التيلة والقطن فائق الطول سوف يشهد ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أنه لدينا كميات جيدة للغاية منه لم يتم توريدها للشون المخصصة لذلك من خلال المزادات العلنية.

800 ألف قنطار قطن طويل التيلة

وأوضح «أبو اليزيد» في تصريح لـ«الوطن»، أن مساحات القطن المنزرع خلال عام 2022 المنقضي للقطن طويل التيلة في محافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي، بلغت 317 ألف فدان، لافتا إلى أن إنتاجية جني القطن منها بلغ مليونين و600 ألف قنطار، وجرى توريد نحو مليون و800 ألف قنطار عبر المزادات العلنية في شتى ربوع مصر، ليتبقى نحو 800 ألف قنطار قطن جارٍ توريدها حتى الآن.

ارتفاع أسهم القطن الشعر عالميا

وأشار رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، إلى أن سعر قنطار القطن المصري سوف يشهد انفراجة، وارتفاع كبير خلال الأسابيع المقبلة، وذلك يرجع لجودة المنتج من القطن، وزيادة الطلب بهدف الشراء من قبل الشركات العالمية، خاصة أن القطن المصري يحتل المرتبة الأولى من حيث الجودة بين دول العالم.