ارتفاع سعر القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 96» بـ7650جنيها

أكد الدكتور محمد أبو اليزيد ورئيس قسم تربية القطن بمركز بحوث سخا، بمحافظة كفر الشيخ، أن سعر القطن اليوم بالمحافظات سجل ارتفاعا ما بين 50 حتى 100جنيه، وذلك لأصناف طويل التيلة وفائق الطول، طبقاً لما تم تداوله اليوم بعدد من المزادات العلنية التي أجريت بمحافظات مصر بالوجهين البحري والقبلي.

ارتفاع سعر القطن اليوم بالمحافظات

وأشار رئيس قسم تربية القطن بمركز بحوث سخا لـ«الوطن»، إلى أن سعر القطن اليوم بالمحافظات شهد ارتفاعا جيدا عقب استقرار دام على مدار يومين، بما يعود بالنفع على مصلحة الفلاحين بمحافظات الجمهورية، موضحا أن الأسعارسجلت الآتي:

- سعر قنطار القطن جيزة 96 بـ7650 جنيهاً.

- سعر قنطار القطن جيزة 97 يبدأ من 5550 حتى 6300 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 94 بـ6000 حتى 6600 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 92 يبدأ من 5900 حتى 6000 جنيه.

- سعر قنطار القطن جيزة 86 يبدأ من 5600 حتى 6150 جنيها.

انتشار مزادات القطن في المحافظات

وأوضح «أبواليزيد»، أن سعر القطن اليوم بالمحافظات أن ما تم تسويقه حتى الآن عبر المزادات المنتشرة في ربوع محافظات مصر بلغ مليون و780 ألف قنطار قطن طويل التيلة والقطن فائق الطول.