سعر القطن اليوم بالمحافظات.. قنطار «جيزة 96» يسجل 8 آلاف جنيه

سجل سعر القطن اليوم بالمحافظات، قفزة نوعية في سعر قنطار القطن اليوم الجمعة، حسب تداولته اليوم من خلال المزادات العلنية التي عقدت في شتى ربوع محافظات مصر، وسط ارتفاع لقنطار القطن طويل التيلة لـ «جيزة 96»، و«جيزة 97».

سعر القطن اليوم بالمحافظات

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، في تصريح لـ«الوطن»، إن سعر القطن اليوم بالمحافظات، شهد ارتفاعا يعود بالنفع على المزارعين، حيث سجل سعر قنطار القطن اليوم كالتالي:

قفز سعر قنطار القطن «جيزة 96» إلى 8 آلاف جنيه.

قفز سعر قنطار القطن «جيزة 97» يبدأ من 5900 حتى 6700 جنيه.

قفز سعر قنطار القطن «جيزة 94» بـ 6200 حتى 6750 جنيه.

سعر قنطار القطن «جيزة 92» يبدأ من 6100 حتى 6150 جنيه.

سعر قنطار القطن «جيزة 86» يبدأ من 5800 حتى 6400 جنيه.

سعر القطن اليوم بالمحافظات والتسويق

وأشار «أبواليزيد»، إلى أن سعر القطن اليوم بالمحافظات، ارتفع اليوم الجمعة وخاصة «طويل التيلة» و«فائق التيلة»، لافتاً إلى أن ما يتم توريده حتى الآن عبر المزادات العلنية بلغ نحو مليون و810 ألف قنطار قطن مصري.