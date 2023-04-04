وكيل «تعليم الغربية» يتفقد امتحانات الشهور في مدارس المحلة (صور)

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، انتظام الدراسة في مدارس المحافظة، لافتا إلى أنه تفقد عدد من مدارس إدارة غرب المحلة التعليمية، وحرص على متابعة سير امتحانات الشهور بعدد من الفصول بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، للاطمئنان على حسن سيرها وسير العملية التعليمية بالمدرسة.

وقال وكيل الوزارة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه تفقد وسائل الأمن والسلامة بالمدارس، وشدد على ضرورة انضباط المدارس ونظافتها، ونظافة دورات المياه، والمعمل وحجرات الأنشطة والمكتبة، وسلامة التغذية المدرسية.

تفعيل الأنشطة الرياضية

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بالحضور الطلابي المتميز في المدراس، موجها بتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وتنظيم دورات رياضية خلال شهر رمضان، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة تماما.

وتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى مدرسة جمال حلمي الشناوي الابتدائية المشتركة، بقرية صفط تراب، لمتابعة عدد من الفصول وحجرات النشاط، وأشاد بالجهود المبذولة داخل الفصول والتفاعل المتميز بين المعلم والتلاميذ.

تقيم طلاب الصف الرابع الابتدائي

وتابع التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي في اللغة العربية والرياضيات في إحدى المدارس، والذي يهدف إلى وضع نظام مؤسسي قائم على المنهج العلمي، لجمع أدلة دقيقة وموثقة بشكل دوري منتظم، لمراقبة التقدم في تعلم التلاميذ اللغة العربية والرياضيات بنهاية الصف الرابع الابتدائي، ولتقييم تأثير المناهج المطورة.

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تسجيل الغياب الإلكتروني بصفة منتظمة، وتفعيل الأنشطة الطلابية الجاذبة للطلاب، وعدم استخدام العقاب البدني داخل المدرسة، وضرورة تواجد الإشراف اليومي بالفناء والأدوار، والتأكد من انصراف جميع التلاميذ بعد انتهاء اليوم الدراسي.