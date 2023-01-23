المدارس تواصل إعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي بالمقار الرسمية

تواصل المدارس الابتدائية، إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة أن إعلان النتائج يكون بمقر المدرسة وليس على صفحة المدرسة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بناء على التعليمات التي وردت من قسم التعليم الابتدائي بالإدارات التعليمية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وأكدت المدارس الابتدائية، على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، حجب نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول، للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مشيرة إلى أن النتيجة تكون بالتقديرات فقط وليس الدرجات وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وحذرت المدارس، من منح نتيجة الصف الرابع الابتدائي للطلاب مقابل مبالغ مالية، مشددة على تعليقها في مكان بارز بالمدرسة، ويتم الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، من خلال كشوف النتائج المنشورة بالمدارس، بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالألوان

وترصد «الوطن»، الألوان التي تعبر عن مستوي الطالب وفقا للقرار الوزاري الخاص بنظام الدراسة والتقييم للصف الرابع الابتدائي، ونظام التقييم الجديد، كما يلي:

- اللون الأزرق: يوضح أنّ المتعلم فاق التوقعات في اكتساب المعارف، والمهارات المطلوبة «85 لأقل من 100».

- اللون الأخضر: يوضح أنّ المتعلم امتلك المعارف والمهارات المطلوبة «65 لأقل من 85».

- اللون الأصفر: يوضح أنّ المتعلم بحاجة إلى بعض الدعم «50 لأقل من 65».

- اللون الأحمر: يوضح أنّ المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات المطلوبة، وما زال بحاجة إلى الكثير من الدعم من «1 لأقل من 50».