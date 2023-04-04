«الأحوال المدنية»: تيسيرات لحصول المواطنين على خدمات القطاع

أعلن قطاع الأحوال المدنية التابع لوزارة الداخلية، تفعيل العديد من خدمات القطاع الإلكترونية من خلال موقع بوابة وزارة الداخلية عبر الإنترنت، من خلال الرابط https://moi.gov.eg فضلاً عن تقديم الخدمات الصوتية «الكول سنتر» لطلب الخدمات الفورية والحصول عليها في نفس اليوم من خلال الخط الساخن 15340- 16582 وكذا الخدمات الفورية لكبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية والحصول عليها في نفس اليوم من خلال الخط الساخن 15341.

وتشمل تلك الخدمات (شهادة ميلاد أول وثاني مرة - شهادة وفاة - وثائق زواج وطلاق- قيد عائلي/ فردي- بطاقة رقم قومي بدل فاقد، بدل تالف - استمارة رقم قومي عادية، ومستعجلة، مميزة - وثائق الأحوال المدنية المترجمة- شهادة التحركات المترجمة- مأمورية التصوير المنزلي - الخدمات الفورية).