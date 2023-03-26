«الأحوال المدنية»: قوافل مجهزة لتقديم خدمات القطاع لأهالي 7 محافظات

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – أسيوط – الإسماعيلية – شمال سيناء).

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 15781 بطاقة رقم قومي، و22884 مصدراً مميكناً وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها اعتباراً من يوم 23 مارس 2023.

واستمراراً لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم.. فقد واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وتمّ تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين.

وأسفرت عن استخراج وتوصيل 539 بطاقة رقم قومي و72 مصدراً مميكناً، وكما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لـ10 حالات إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات فنية وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، النوادي الرياضية، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.. حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ286 مواطنا ومواطنة.

كما نسق القطاع مع الجهات المعنية لإيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظة البحر الأحمر، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، إذ تمّ استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ76 مواطنة.

جاء ذلك بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع.. وتمّ استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ280 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.