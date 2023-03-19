«الأحوال المدنية»: استخراج وتوصيل 624 بطاقة رقم قومي لذوي الهمم

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كل الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة - الإسكندرية - المنوفية – الغربية – القليوبية – قنا – كفر الشيخ - البحيرة – المنيا – أسيوط – الإسماعيلية – شمال سيناء)، إذ أسفرت تلك القوافل عن استخراج 16957 بطاقة رقم قومي، و22800 مصدراً مميكناً.

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المُشار إليها عدا سجل موشا الفرعي بمحافظة أسيوط، فضلاً عن الدفع بقافلة إضافية بمحافظة أسيوط أمام نقطة المطيعة، اعتباراً من 18 مارس

وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة:

- 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية.

- 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

وتم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيراً على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل 624 بطاقة رقم قومي و98 مصدراً مميكناً.

كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوي الهمم) وإيفاد مأموريات لـ12 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات فنية وقانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (الجهات الحكومية - النوادي الرياضية)، وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

وتمّ استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ523 مواطنا ومواطنة، كما نسق القطاع مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظتي (البحر الأحمر - سوهاج) وتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ993 مواطنة، بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوي الهمم «قادرون باختلاف» لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع.

وتمّ استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ404 من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ولاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.