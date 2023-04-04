ضبط 6.5 طن أعلاف منتهية الصلاحية وتحرير 12 محضرا في حملة تموينية بالبحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، حملات مكبرة بمركزي كوم حمادة و دمنهور، وأسفرت الحملات على عدد من المخالفات.

وفي مركز كوم حمادة، أسفرت الحملات على المخالفات التالية:

- تحرير 12 محضرا متنوعا لتجار تموينين، ما بين عدم الإعلان عن أسعار السلع التموينية، وغلق محلاتهم في أوقات العمل الرسمية.

- ضبط 6 أعلاف منتهية الصلاحية.

أما في مركز دمنهور، أسفرت الحملة على المخالفات التالية:

- ضبط 6.5 طن أعلاف منتهية الصلاحية وغير مدون عليها تواريخ إنتاج، والتحفظ علي الكميات المضبوطة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقالت مديرية التموين في البحيرة، إنّ هذه الحملات جاءت في إطار جهود المحافظة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة.

متابعة السلع التموينية

كما شدد نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مطابقة السلع المعروضة للمواصفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، للحفاظ على صحة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.