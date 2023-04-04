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موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023

كتب:

سهيلة هاني
02:58 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
موعد إعادة مسلسل سره الباتع علي قناة on

موعد إعادة مسلسل سره الباتع علي قناة on

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يهم كثير من محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني 2023 على شاشة قنوات أون، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، التي تدور في حقبتين من الزمن، وهو التجربة الإخراجية الدرامية الأولى للمخرج خالد يوسف.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يمكن متابعته الساعة 6:15 صباحا، وإعادة أخرى 11:15 مساء، بينما يمكن متابعة العرض الأول للحلقة على شاشة قناة on الساعة 7:30 مساء، ويمكن مشاهدة قناة on عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث من سره الباتع

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة on رمضان 2023 يكشف عن أحداث المسلسل بعد التطورات الأخيرة التي أوضحتها الحلقات، ومواجهة صافية للجنرال الفرنسي والوقوف بوجهة بسبب تهديده بقتل والدها إذا لم يسلم حامد نفسه.

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