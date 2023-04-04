موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on الیوم
كتب:
سهيلة هاني
12:54 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مشهد من مسلسل سره الباتع
موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on الیوم يشغل محركات بحث محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قنوات أون خلال السباق الرمضاني 2023، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، ويضم أكثر من 60 ممثلا وممثلة.
موعد عرض مسلسل سره الباتع علي قناة on الیوم
موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on الیوم يأتي في الساعة 7:30 مساء يوميا خلال أيام شهر رمضان المبارك، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:15 صباحا، والإعادة الثانية 11:15 مساء، ويمكن متابعة قناة أون عبر التردد الآتي:
التردد: 11861
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
معامل التصحيح: 5/6
أحداث الحلقة 13 سره الباتع
موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on الیوم يستكمل أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الذي أظهرت شجاعة صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، في مواجهة الجنرال الفرنسي، وطلبها مقابلة والدها بعد تهديدها له بالقتل في حالة حدوث أي شيء لوالدها الذي يقدم دوره الفنان خالد الصاوي.