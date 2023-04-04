موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on الیوم يشغل محركات بحث محبي ومتابعي مسلسل سره الباتع الذي يعرض على شاشة قنوات أون خلال السباق الرمضاني 2023، وهو مأخوذ عن رواية الأديب يوسف إدريس، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، ويضم أكثر من 60 ممثلا وممثلة.

موعد عرض مسلسل سره الباتع علي قناة on الیوم

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on الیوم يأتي في الساعة 7:30 مساء يوميا خلال أيام شهر رمضان المبارك، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:15 صباحا، والإعادة الثانية 11:15 مساء، ويمكن متابعة قناة أون عبر التردد الآتي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6

أحداث الحلقة 13 سره الباتع

موعد عرض مسلسل سره الباتع على قناة on الیوم يستكمل أحداث الحلقة الثالثة عشر من المسلسل الذي أظهرت شجاعة صافية التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، في مواجهة الجنرال الفرنسي، وطلبها مقابلة والدها بعد تهديدها له بالقتل في حالة حدوث أي شيء لوالدها الذي يقدم دوره الفنان خالد الصاوي.