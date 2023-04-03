ينتظر محبو ومتابعو مسلسل سره الباتع موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 بعد الإقبال الكبير الذي شهده المسلسل منذ بداية عرضه في رمضان 2023 عبر شاشة قناة الحياة، لذلك يبحث العديد منهم على موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة.

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 في الساعة 8 صباحا، ويمكن متابعة قناة الحياة عبر التردد الآتي:

التردد : 12206

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 6\5

موعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023، يشرح الأحداث التي وصلت إليها حلقات المسلسل، ويواصل حامد مواقفه الباسلة ضد الجنود الفرنسيين، بعد إصراره على تسليم نفسه لحماية أهالي القرية والشيخ سليم والد حبيبته صفية، بعد تهديد الجنرال الفرنسي بقتله حال عدم تسليم حامد لنفسه.

مسلسل سره الباتع

وتستكمل حلقات مسلسل سره الباتع توضيح موقف أهل القرية من الجنود الفرنسيين، بعد قتل عدد من الفلاحين الذين هاجموهم وقت محاكمة حامد، وتهريبهم له من المحاكمة، وموعد إعادة مسلسل سره الباتع على قناة الحياة رمضان 2023 يستطيع من خلاله المشاهد متابعة الاحداث التي فاتته.