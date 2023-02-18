رئيس «الوطنية للصحافة» عن وفاة مرسي عطا الله: «الأهرام» فقدت أحد عمالقتها

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن مؤسسة «الأهرام» العريقة فقدت أحد عمالقتها بوفاة الكاتب الصحفي مرسي عطا الله.

جنازة مرسي عطا الله

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، في تصريحات لـ «الوطن»: «مرسي عطا الله كان صحفيا موهوبا، واتسمت موضوعاته بالحيادية والشفافية، لاسيما مقالاته المتميزة التي كانت تحظى باهتمام كبير من القراء والمثقفين».

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «مرسي عطا الله أحدث نقلة نوعية في آلية عمل مؤسسة الأهرام، أثناء رئاسة مجلس إدارتها، خاصة أنه أحد مؤسسي الأهرام المسائي».

جاء ذلك عقب تشييع جثمان الكاتب الراحل مرسي عطا الله، من مسجد عمر مكرم بميدان التحرير، بحضور عدد من الشخصيات العامة وكبار الصحفيين بمختلف المؤسسات الصحفية، وعدد من أفراد عائلته والمقربين من الأسرة.

عزاء مرسي عطا الله

وأعلنت أسرة الكاتب الراحل أن العزاء سيقام مساء غد الأحد، بمسجد المشير طنطاوي، بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة.