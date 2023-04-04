موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة.. صفية الفارس تواجه الصراعات

تصدرت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، لمعرفة موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة، بطولة الفنانة روبي، والتي تُجسد فيه دور الدكتورة صفية الفارس، عمدة قرية تل شبورة.

ويأتي موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة، في تمام الساعة 2.30 صباحًا، أما الإعادة الثانية في تمام الساعة 10.30 صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة 4.30 مساءً.

وبجانب موعد إعادة مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة، يكون الموعد الأساسي للحلقة في عرضها الأول، يوميًا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة 8.30 مساءً، حيث تأتي عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها الحياة على الهواء مباشرة من داخل مسجد الحسين.

تفاصيل شخصية روبي في حضرة العمدة

وتُجسد روبي، خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، دور صفية الفارس، التي تواجه العديد من الخلافات والصراعات داخل القرية، فيما يحاول البعض لإبعادها من منصب العمودية.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة، كل من روبي، وأحمد رزق، وسميحة أيوب، وأحمد بدير، ووفاء عامر، وبسمة، ودينا، وإيهاب فهمي، وصولا عمر، ونهلة سلامة، وحسام داغر، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.