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مسلسل حضرة العمدة.. «شلباية» تهرب من كمين تل شبورة بحيلة ذكية

كتب:

مريم جاد
09:47 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

شهدت الحلقة 12 أحداث مثيرة حيث تضمنت حيلة ذكية من وفاء عامر للهرب من الكمين بتل شبورة، بالمقابل المادي الذي تقاضته من آخر عملية اتجار بالسلاح، واستطاعت جذب انتباه المشاهدين في الحلقة لمتابعتها وانتظار عرض الحلقة القادمة.

مسلسل حضرة العمدة.. وفاء عامر تنتقم من البلطجية

استطاعت «شلباية» التي تجسّد دورها الفنانة وفاء عامر الهرب من الكمين عن طريق إخفاء الأموال في مزرعة على طريق قرية تل شبورة، وعند سؤالها عن السلاح الذي بحوزتها قالت إنّه من اجل الصيد، وأكدت أنّها ستدخل في صراعات مع البلطجية الذين اعترضوا طريقها، متوقعة أن هؤلاء وراء إبلاغ الكمين عنها، ولكنها نجحت في الدفاع عن نفسها وتوجيه السلاح الناري في وجههم، وأكدت أنّها سترد بقوة على الهجوم.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

يأتي عرض الحلقات المقبلة من مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، عبر شبكة تليفزيون الحياة، في تمام الساعة 8.15 مساءً، وذلك بعد الانتهاء من صلاة التراويح.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد رزق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبد العزيز، ومحمود حافظ، وسميحة أيوب، وإدوارد، ووفاء عامر، ودينا وآخرين.

 

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بقلم مريم جاد