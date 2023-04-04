مسلسل حضرة العمدة الحلقة 12.. وقوع خلاف بين بسمة ودينا وصفية تدافع عن أختها

شهدت الحلقة 12 من مسلسل حضرة العمدة الذي يعرض على قناة الحياة في شهر رمضان 2023 أحداثا مثيرة، إذ وقع خلاف بين بسمة التي تجسد دور زوجة محمود حافظ، ودينا التي تجسد دور شقيقة صفية الفارس «عمدة قرية تل شبورة حيث اتهمتها بالسرقة».

مسلسل حضرة العمدة.. بسمة تغضب من دينا

وتضمن المشهد اتهام بسمة لـ دينا بسرقتها، بعدما ذهبت لشراء كولية كانت ترغب بشرائه، لكن صفية دافعت عن أختها وحاولت تهدئة الأمور بينهما في ظل غضب بسمة بشدة.

مواعيد مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي

يعرض مسلسل حضرة العمدة على شبكة تليفزيون الحياة، يوميا طوال شهر رمضان من السبت إلى الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، كما يعاد 3 مرات أخرى، حيث تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحا، والإعادة الثالثة والأخيرة في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي، وأحمد رزق، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود حافظ، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وإيهاب فهمي، وبسمة، ودينا، ووفاء عامر، ومحمد مهران، وحسام داغر وآخرين، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.