يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم الثلاثاء، بعد تصاعد الخلافات والصراعات داخل قرية تل شبورة، ومحاولات لإبعاد روبي «صفية الفارس» من منصب العمودية.

ويأتي موعد عرض مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، أي عقب انتهاء صلاة التراويح، التي تنقلها القناة نفسها على الهواء مباشرة، طوال يام شهر رمضان، من داخل مسجد الحسين.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، 3 مرات أخرى على مدار اليوم، الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، يضم عدد كبير من الممثلين بجانب روبي، منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود عبدالمغني، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإيهاب فهمي، ونهلة سلامة، ووفاء عامر، ودينا، وبسمة، وصولا عمر، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.