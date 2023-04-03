ملخص الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة.. حيلة ذكية من وفاء عامر في كمين تل شبورة

شهد ملخص الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة، حيلة ذكية من وفاء عامر، للهروب من كمين قرية تل شبورة، وهي في طريق العودة من منطقة جبلية، حيث تعمل في تجارة السلاح، فيما تقاضت في العملية الأخيرة مقابل مادي بقيمة مليوني جنيه.

ملخص الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة

وطلب الضابط الذي يجسد دوره شادي مقار، من وفاء عامر «شلباية»، ضمن ملخص الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة، بأن تفتح شنطة السيارة ليقوم بتفتيشها، حيث يعثر على فأس فقط، وهو الأمر الذي يثير دهشته، لتخبره بأنها تستخدمها في المزرعة، كما اكتشف وجود قطعة سلاح ناري بحوزتها، إلا أنها أشهرت له رخصة السلاح.

سؤال صادم من الضابط لوفاء عامر

وتساءل ضابط قرية تل شبورة، خلال ملخص الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة، عن أسباب إطلاق نحو 4 طلقات من السلاح، لتدعي وفاء عامر، بأن سلعوة اعترضت طريقها، واضطرت لقتلها بالرصاص، لإنقاذ حياتها.

وكشف ملخص الحلقة 12 مسلسل حضرة العمدة، عن توقع وفاء عامر لإمكانية وجود كمين في طريقها، حيث لجأت إلى دفن الأموال في مكان ما داخل المزرعة، لتعود نهاية اليوم لتجد الأموال كما هي، وهو الأمر الذي يسعدها للغاية.

وأكدت وفاء عامر، أنها ستدخل في صراعات مع البلطجية الذين اعترضوا طريقها خلال عودتها إلى قرية تل شبورة، متوقعة أن هؤلاء وراء إبلاغ الكمين عنها، لا سيما وأنها نجحت في الدفاع عن نفسها وتوجيه السلاح الناري في وجههم، مؤكدة أنها سترد بقوة عن هذا القوة.

أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة، بطولة روبي، ووفاء عامر، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبد العزيز، وأحمد بدير، وسميحة أيوب، وأشرف طلبة، ومصطفى حشيش، وإيهاب فهمي، وإدوارد، ونهلة سلامة، ودينا، وبسمة، وحسام داغر، ومحمد مهران وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.