إجازة شم النسيم 2023.. اعرف موعدها كم رمضان

يهتم الموظفون بالقطاعين العام والخاص، بموعد إجازة شم النسيم 2023، ووفقًا لدور «الوطن» الخدمي نوفيكم بموعد إجازة شم النسيم 2023، الذي يحل في شهر أبريل أكثر الأشهر في عدد أيام الإجازات، المتنوعة منها الرسمية والدينية وخلافه.

إجازة شم النسيم 2023

ويعتبر عيد شم النسيم أحد أهم الأعياد المصرية القديمة، ويتم الاحتفال به كل عام، من خلال الخروج للمنتنزهات والحدائق ورؤية البحر والنيل، مع تناول بعض الأكلات المقدسة في الاحتفال بإجازة شم النسيم 2023، مثل الفسيخ والرنجة وغيرهما من الأسماك المملحة، وتلوين البيض.

وللعام الثالث على التوالي تأتي إجازة شم النسيم 2023 في شهر رمضان المبارك.

موعد إجازة شم النسيم 2023

وتأتي إجازة شم النسيم 2023، يوم الإثنين الموافق 17 من شهر أبريل 2023 الذي يوافقه يوم 26 من شهر رمضان المبارك، فهذا هو موعد الاحتفال بإجازة شم النسيم 2023.

هل سيتم ترحيل موعد إجازة شم النسيم 2023؟

وإذا قررت الحكومة المصرية بترحيل موعد إجازة شم النسيم 2023، سيكون في يوم الخميس الموافق 29 من شهر رمضان المبارك، ولكن حتى الآن لم يتم صدور أي قرارات رسمية بشأن ترحيل يوم إجازة شم النسيم 2023 للخميس 29 رمضان.

ويرتبط موعد إجازة شم النسيم بالمصري القديم، فالجزء الأول من شم مشتق من كلمة شمو، وهو اسم الفصل الأخير من فصول السنة.

موعد إجازة عيد الفطر 2023

ووفقًا للتقارير الصادرة من البحوث الفلكية، يأتي أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الجمعة الموافق 22 من شهر أبريل، وأن يوم الخميس الموافق 21 أبريل آخر أيام شهر رمضان المبارك.