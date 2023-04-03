بالتزامن مع اقتراب شم النسيم يسعى المواطنون إلى معرفة أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة البحيرة، إذ تشتهر المحافظة بعدة أماكن يفضل الأهالي الذهاب إليها بعضها يكون أثريا والآخر ترفيهيا.

وعن أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة البحيرة تأتي في مقدمتها مدينة رشيد إذ تشتهر تلك المدينة بمعالمها الأثرية العريقة ومنها قلعة قايتباي، بالإضافة إلى وجود شواطئ بها كما أنها تتمتع بمنظر مبهج، ويستمتع الأهالي بركوب الحنطور والمراكب النيلية على شواطئها.

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في محافظة البحيرة

وتأتي أماكن الفسح في البحيرة أيضا مدينة ادكو كونها تحتوي على القناطر الخيرية بالإضافة إلى شاطئ ادكو والذي يعد أهم شواطئ المحافظة، كما تشهد إقبالاً من الأهالي على شواطئها صيفاً، وتحوي العديد من المناطق الأثرية التي يقصدها السياح وأهالي المحافظة.

الجزيرة الخضراء في الرحمانية

وفي مدينة الرحمانية تتواجد الجزيرة الخضراء، كما تضم كورنيش أيضا، إذ يعمل على جذب الأهالي على مدار اليوم وذلك للاستمتاع بجو طبيعي على ضفاف نهر النيل،وفي مدينة دمنهور تتواجد حديقة الجمهورية والتي تعد أهم مكان داخل المدينة للخروج والتنزه به.