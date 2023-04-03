أماكن الفسح يوم شم النسيم بالشرقية.. حديقة الحيوان والسينما والمتحف

أيام قليلة تفصل المصريين عن الاحتفال بشم النسيم، التي ينتظرها المسلمون والمسيحيون سنويا على حد سواء لإقامة الاحتفالات في محافظة الشرقية، وتتجه أعينهم بحثا عن الأماكن الترفيهية للتمتع بأجواء شم النسيم وتناول وجبات الأسماك المملحة عامة والفسيخ خاصة.

ويستعرض الوطن أماكن الفسح يوم شم النسيم 2023 بمحافظة الشرقية تلك التي يبحث عنها المواطنون لقضاء أوقات ممتعة بها في يوم الاحتفال بشم النسيم 2023، والتي لا تخلو من الزائرين في هذه المناسبة السعيدة، وتعد الأماكن العامة والمفتوحة مثل حديقة الحيوان الأكثر اقبالا من قبل المواطنين في النهار ويليها السينما والنوادي ليلا.

أماكن الفسح يوم شم النسيم 2023 في محافظة الشرقية

حديقة الحيوان بمدينة الزقازيق يوم شم النسيم 2023:

تعد أبرز الأماكن التي يقبل عليها المواطنون في يوم الاحتفال بشم النسيم بالشرقية، فأجوائها مناسبة لهذه المناسبة، وأسعار تذاكر الدخول اقتصادية، مكان مفتوح واسع ويوسع لعدد كبير من الزوار، تتزين بالأشجار ونسمات الهواء العليل في شهر الربيع، فضلا عن التمتع باللعب مع الحيوانات، كما يجهز العاملون بالحديقة الفقرات الترفيهية للاطفال ويستطيع الزوار جلب طعامهم مثل الفسيخ وتناولها في أجواء مبهجة.

ميدان طلعت حرب بوسط مدينة الزقازيق يوم شم النسيم 2023

يتجه أعين الكثيرين من أبناء محافظة الشرقية إلى الاحتفال بيوم شم النسيم في الميدان حول النافورة المقامة والتمتع بالمناسبة دون تكلفة اقتصادية، كل ما عليهم جلب أطعمتهم والجلوس مجانا، وتستقبل النافورة المواطنين طوال اليوم ويزداد الإقبال منذ ساعات المساء وحتى نهاية اليوم.

حديقة الطفل يوم شم النسيم 2023

يمكن يلجأ المواطنون يوم شم النسيم 2023 بالشرقية للاحتفال بالمناسبة السنوية إلى الاستمتاع داخل حديقة الطفل الكائنة بقلب المدينة، تلك التي تضم عددا من الألعاب التي يحبها الأطفال وتلجأ إليها الأسر لأنها الأكثر أمانا فضلا عن وجود بوفيه للمشروبات ومأكولات وألعاب ما يحعل المكان متكامل للزوار.

حديقة المصرية بلازا بيوم شم النسيم 2023

توجد حديقة المصرية بلازا بمنطقة القومية بمدينة الزقازيق والتي تستقبل المواطنين بيوم شم النسيم للإحتفالات وتتميز بأن بها أماكن مفتوحة وأخرى مغطاة، بها أشجار وأماكن للترفيه والألعاب للأطفال وأسعار التذاكر اقتصادية، هذا بالإضافة إلى وجود كافيهات للكبار والصغار داخلها وتقدم خلالها وجبات وسندوتشات ومشروبات ومكان ممتع للزوار.

متحف تل بسطا الأثري بمنطقة آثار تل بسطا يوم شم النسيم 2023

يستقبل متحف تل بسطا الأثري الكائن بمنطقة آثار تل بسطا قرب الصالة المغطاة ومنطقة التجنيد ويستقبل الأطفال والكبار منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصر بسعر تذكرة اقتصادية، وبه صالات عرض أثرية فضلا عن وجود ساحة المتحف المكشوف والتماثيل الأثرية العملاقة الرائعة.

سينما عرابي بيوم شم النسيم 2023

تفتح سينما عرابي أبوابها يوم الاحتفال بشم النسيم على مدار اليوم، وتتميز بعرض أفلام جديدة في هذا اليوم لجذب الزوار وتقديم عروض احتفالا بيوم شم النسيم وتكون السينما مقصد الأسر والشباب على حد سواء في يوم شم النسيم.

منطقة الكافيهات بالغشام وحسن صالح يوم شم النسيم 2023

تعرف منطقتي الغشام وحسن صالح بمدينة الزقازيق بكثرة الكافيهات على الطراز الحديث والتي تستقبل الزوار على مدار اليوم منذ الصباح الباكر وحتى ساعات الليل، وتقدم خلالها الوجبات والمشروبات على حد سواء، ويمكن زيارتها في يوم شم النسم 2023.