أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية.. حدائق القناطر أهمها

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية التي يقصدها أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة في الأعياد والمناسبات وخاصة حدائق القناطر الخيرية والتي يطلق عليها حدائق الشرق وكورنيس النيل الذي يمتد في العديد من مدن المحاظة جانب النوادي الترفيهية والحدائق العامه

«الوطن» تستعرض أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية التي تنتشر في كافة أنحاء المحافظة من حدائق ومتنزهات ومدينة القناطر الخيرية السياحية القبلة الاولي للاحتفال بهذه المناسبة والأعياد والمناسبات المختلفة كما تضمن فسحة شم النسيم 2023 نوادي النيل والسينمات وكورنيش النيل في بنها والقناطر وكفرشكر

فيما أعلنت المحافظة أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية حالة الطوارئ في أماكن فسحة العيد وخروجات العيد في محافظة القليوبية والتي تتواجد في كافة مدن المحافظة وتتمثل في نوادي ومتنزهات وحدائق أشهرها حدائق القناطر الخيرية.

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية منتجع الغلابة

وتزامنا مع إعلان حالة الطوارئ في أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية حيث استعدت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية «منتجع الغلابة» أو كما يطلق عليها حدائق الشرق لاستقبال آلاف الزائرين من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى للاحتفال بشم النسيم للإستمتاع بكل نسمات الجمال وسط الأشجار الكثيفة والخضرة النضرة

وأعلنت الإدارة العامة للري بالقناطر أنه جرى تجهيز حدائق الري بالقناطر الخيرية ضمن أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية والتي استعدت لاستقبال المواطنين للاحتفال بشم النسيم ومن بعده عيد الفطرالمبارك برسوم رمزية حسب مستوى كل حديقة كالتالي:

حدائق بـ 5 جنيهات للفرد: الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب ولكنها مغلقة للتحسينات.

حدائق بـ10 جنيهات للفرد: النخيل والتوفيقي أ والحديقة النموذجية أ وحديقة الياسمين وحديقة أبو اردان.

حدائق بـ20 جنيها للفرد: عفلة والمركز الثقافي والبحيرة والنيل.

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية

في سياق متصل تشهد محافظة القليوبية استعدادات لتجهيز أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في القليوبية وفي العيد بالعديد من الحدائق والمنتزهات التي تعد أهم مقاصد المواطنين في الأعياد والمناسبات، وخاصة في شم النسيم والعيد ومنها الحدائق العامة والمتنزهات بمنطقة الفلل وكورنيش النيل والرياح التوفيقي بالعاصمة بنها وقاعات الأفراح وكورنيش النيل ومراسي المراكب النيلية بالعاصمة بنها وحديقة صقلية والطفل بآخر كورنيش النيل ببنها بالإضافة للحدائق العامة على ترعة الإسماعيلية والنيل بشبرا الخيمة وحدائق مدن قليوب والعبور وقها وطوخ وكفرشكر ومنطقة الكورنيش بكفرشكر وحدائق مدينة شبين القناطر ومناطق التجمعات الكبرى في هذه المناسبة.