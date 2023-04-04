«رز بلبن حادق باللحمة الضاني» أشهر أكلات قبائل مطروح في رمضان.. تطهى على الحطب

لم يكن يعرف الكثير من المصريين أن الأرز بلبن لا يؤكل محلى بالسكر فقط، ولكن يؤكل حادق أيضا، بطعم آخر مصنوع مع اللبن الخض، ويقدم في مطروح مع السمن واللحم الضاني، ضمن العادات والتقاليد الخاصة بشهر رمضان والتي يحرص أبناء القبائل على إعدادها وتجهيزها بشكل مختلف عن مدن ومحافظات مصر.

الأرز بلبن في مطروح طعم تاني

الأرز بلبن عند قبائل مطروح يختلف عن الأرز بلبن التقليدي الذي يتم عمله في المحافظات كطبق حلو، حسب حديث خميس حميد، من أبناء محافظة مطروح، لـ«الوطن»، «الأرز بلبن عند القبائل يتم عمله باللبن الخض من الماعز، ويتم تسوية الأرز مع اللبن الخض الحادق على نار هادئة على الحطب، وبجانبه يتم تسوية اللحم الضاني بالمرق المعروف في مطروح وطهيه في قِدر آخر حتى يستوي تماما».

السمن واللحمة على الأرز بلبن

وعن طريقة الطهي، يقول «خميس» إنه يتم سلق اللحم بالبهارات على حطب ليعطيها نكهة خاصة، ويتم تفريغها من «الحلة»، ثم وضع الأرز بلبن عقب تسويته في طبق كبير يطلق عليه «القصعة»، ثم نقوم بوضع اللحم الضاني فوقه وطبق به سمن سايح، ويأكل من القصعة الواحدة 3 أشخاص أو أكثر حسب الكمية، ثم يتم وضع السمن بالمعلقة على الأرز بلبن، ويؤكل مع اللحم.

ويؤكد «خميس» أن هذه الوجبة من أشهى الأكلات البدوية بمطروح في شهر رمضان وفي المناسبات، «بنعزم الأقارب والأصدقاء عليها، وبيحبها الصغير والكبير، ويقبلون عليها، لأنها من الأكلات التراثية القديمة التي لا يعرفها إلا أبناء مطروح».