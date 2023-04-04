مؤشرات إيجابية في محاكمة ترامب.. هل تسقط عنه جميع التهم؟

يمثل الرئيس الأمريكي السابق، ظهر اليوم، أمام محكمة مانهاتن لتوجيه لائحة من الاتهامات ضده، فيما هناك العديد من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت وتصب في صالح محاكمة ترامب.

يوم محاكمة ترامب.. سابقة تاريخية للولايات المتحدة

ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإنَّه في يوم محاكمة ترامب، الأمر الذي يعد سابقة تاريخية لواشنطن، العديد من الأسئلة تم إثارتها عن تبعات هذه الخطوة، أبرزها كان «هل يمكن أن ينجو الرئيس السابق للولايات المتحدة من هذه القضية»؟

الرئيس الأمريكي ينفي تورطه في أي قضية وجهت إليه

بدوره، نفى الرئيس الأمريكي السابق أن يكون ضالع في قضية شراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز تماما، وبالتالي تدور أسئلة عدة عن محاكمة ترامب.

أشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنَّ محاكمة ترامب ستكون بحضوره شخصيا في محكمة «مانهاتن» وسط ترتيبات خاصة، مثل اصطحاب عناصر الخدمة السرية لحماية الرؤساء السابقين للولايات المتحدة مدى الحياة، كما سيتم أخذ بصماته والتقاط «صورة التوقيف»، فيما أنَّ الأمر الذي استبعدته مصادر أميركية أن يجري تقييد يديه بالأصفاد.

محاكمة ترامب.. شبه إجماع على عدم توقيفه عقب توجيه الاتهام

ومن أبرز المؤشرات الإيجابية لمحاكمة ترامب، أنَّ شبه إجماع على أنه لن يجري توقيفه بعد توجيه الاتهام، بل سيتم اخراجه بعد تعهد خاص منه ليذهب بعدها إلى المطار حتى يغادر إلى ولاية فلوريدا.

ووفقا لما كتبته «نيويورك تايمز»، فإنَّ الإدانة بحق الرئيس الأمريكي السابق أو إدخاله السجن سيكون أمر أمامة الكثير من التحديات، ففي محاكمة ترامب فريق دفاعه حريص على مهاجمة المحامي السابق لترامب مايكل كوهين والذي تورط عندما كشف عن دفع المال للممثلة.

كما كان شكك ترامب في دوافع تحريك القضية، معتبرمحاكمته مجرد اضطهاد سياسي، ويخوض حملته حتى يعود إلى البيت الأبيض عن طريق الانتخابات الأمريكية القادمة في 2024.