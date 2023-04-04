ماذا قال محام الرئيس الأمريكي السابق قبل بدء محاكمة ترامب بساعات؟

قال «جو تاكوبينا»، محامي الرئيس السابق دونالد ترامب، إنّ القضية ضد رئيس الإدارة الأمريكية السابق «76 عاما»، قد تكون الأسهل في حياته المهنية، مضيفا لوكالة أنباء «ريا نوفوستي»، الروسية، إنه من المحتمل أن تصبح الأكثر صعوبة، على خلفية السياق السياسي.

وأضاف تاكوبينا، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في مقابلة مع وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، إن الأخير لن يتم تكبيل يديه، مضيفا إن ترامب ليس جبانًا وليس خائفًا.

وكانت هيئة محلفين كبرى، وجهت الخميس الماضي، اتهامات إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيما يتعلق بدفعه 130 ألف دولار للممثلة، ستورمي دانيالز، خلال حملته الانتخابية لعام 2016، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

رئيس الوزراء المجري ينشر صوره له مع ترامب

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، عن دعمه للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل مثوله أمام محكمة مانهاتن، ناشرا في تغريدة صورة مع الرئيس السابق، التقطت في أغسطس 2022 في منزل الأخير ببيدمينستر بولاية نيو جيرسي.

وأظهر استطلاع لوكالة «رويترز» للأنباء، ارتفاع عدد المؤيدين الجمهوريين لترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة إلى 48%، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية، وأضاف أوربان، في تغريدة عبر «تويتر»: «استمر في القتال يا سيادة الرئيس! نحن معك دونالد ترامب».

محامو ترامب يعارضون بث المحاكمة

وكان ترامب عارض وجود كاميرات في قاعة محكمة مانهاتن، وقال محامو الرئيس الأمريكي السابق، لقاضي المحكمة العليا في نيويورك، خوان ميرشان، إنهم يعارضون طلب وسائل الإعلام بث المحاكمة.

وطلبت شبكة «سي.إن.إن»، الإخبارية الأمريكية، وغيرها من وسائل الإعلام، في وقت سابق، البث المصور لجلسة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت سوزان نيكيليس محامية الرئيس الأمريكي السابق، إن الأمر سيخلق جوًا شبيهًا بالسيرك في المحاكمة، ويثير مخاوف أمنية فريدة، ويتعارض مع افتراض ترامب للبراءة، فيما أوضح مكتب المدعي العام لمانهاتن، تعليقا على طلب وسائل الإعلام، إن الأمر يرجع إلى القاضي لاتخاذ قرار بشأن أفضل السبل لإدارة غرفته في المحكمة.