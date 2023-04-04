إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وتاكسي بكفر الشيخ

أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصام ميكروباص وتاكسي على طريق «العجوزين - دسوق»، في محافظة كفر الشيخ، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

حادث تصادم ميكروباص وتاكسي

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم ميكروباص بتاكسي على طريق «العجوزين - دسوق»، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى دسوق العام، لتلقي الإسعافات اللازمة.

الحالة الصحية للمصابين

وتبين من تقرير المستشفى إصابة كل من «م.ط.ب»، 23 سنة، من قرية العجوزين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ق.ز،ا»، 34 سنة، من قرية العجوزين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ا.س.ج»، 60 سنة، من قرية الدقدوقي، باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«ن.س.ا»، 26 سنة، من قرية العجوزين، باشتباه كسر باليد اليسري، و«ص.م.ا»، 45 سنة، من قرية دمنكة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«إ.ع.ب»، 63 سنة، من قرية سنهور المدينة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم إيداع الحالات باستقبال المستشفى تحت الملاحظة والعلاج والفحوصات، كما جري عمل الأشعة اللازمة، وجميعهم في حالة مستقرة.