مصرع شخص وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم على «صحراوي المنيا».. بينهم أطفال

لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا.

تصادم بين سيارتين

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع تصادم بين سيارتي ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وتحديداً بالقرب من المدخل الصحراوي، وأسفر الحادث عن وفيات ومصابين.

وبانتقال قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث تبين وفاة شخص وإصابة 7 آخرين، بينهم أطفال، وتم نقل المصابين والجثة إلى المستشفى، وجاري تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين.

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار، وتسيير الحركة على الطريق الصحراوي الغربي.

انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية

وتلقت غرفة عمليات النجدة، في وقت سابق، بلاغا بانقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية، بسبب السرعة بطريق قرية دير البرشا في شرق النيل بمركز ملوي، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، بكدمات وسحجات واشتباه كسور بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلي المستشفي التخصصي لتلقي العلاج.